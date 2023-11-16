Организатору атаки на села Брянской области вынесли приговор Суд приговорил к пожизненному сроку одного из организаторов теракта под Брянском

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Денис Капустин

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы Дениса Капустина, передает ТАСС. Он является предполагаемым организатором нападения на села Брянской области в марте этого года, его дело рассматривалось в закрытом режиме. Капустина объявили в розыск.

Капустину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно, — говорится в сообщении.

2 марта сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Брянской области. В результате нападения членов ДРГ погибли двое местных жителей, еще двое пострадали.

Согласно официальной версии, атаку совершили участники «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Его командир Денис Капустин заявил, что нападение было одобрено Киевом. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дважды опровергал причастность Киева ко всем происшествиям на территории России за последние дни, в том числе к вторжению в Брянскую область.

Капустин позже рассказал журналистам, что их группа смогла прорваться через наиболее охраняемые пограничные районы. Капустин добавил, что в одном из населенных пунктов, куда вошли бойцы, произошла перестрелка, но о жертвах ему неизвестно.