Организаторам теледебатов в Кузбассе пришлось показывать пустую студию Теледебаты по выборам в заксобрание Кузбасса отменили из-за неявки участников

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Телевизионные дебаты на телеканале «Россия-1», приуроченные к выборам в законодательное собрание Кемеровской области, не состоялись из-за неявки участников, сообщает «Коммерсант». Ведущий дебатов, журналист Андрей Торопов показал зрителям пустую студию, после чего телеканал вернулся к привычной программной сетке. Отмечается, что участие в дебатах должны были принимать кандидаты от КПРФ и ЛДПР.

Первый секретарь областного комитета КПРФ Николай Мухин заявил, что кандидат Екатерина Грунтова не смогла прийти на дебаты, так как время эфира наложилось на встречу с избирателями. В свою очередь глава кемеровского отделения ЛДПР Кирилл Правдин объяснил отсутствие кандидата в эфире приездом лидера партии Леонида Слуцкого в Кузбасс. Таким образом, все гости теледебатов не смогли прийти на них из-за занятости.

Следующие предвыборные дебаты запланированы на 24 августа, они пройдут в эфире местной радиостанции. Кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Юрий Скворцов уже подтвердил свое участие. Также на них будет присутствовать кандидат от «Единой России».

Как сообщалось ранее, Народный совет ЛНР установил порядок выборов нового главы республики. Его будут выбирать путем тайного голосования из числа кандидатов, представленных президентом России. Участие в голосовании будут принимать депутаты Совета республики.