Организатор сгоревшего приюта в Кемерово полностью признал вину

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Последствия пожара в частном доме престарелых в Кемерово

Организатор социального приюта в Кемерово, где из-за пожара погибли 22 человека, Андрей Смирнов полностью признал свою вину по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление следователя Следственного управления СК РФ по региону. Следствие ходатайствует об аресте Смирнова до 24 февраля 2023 года.

Допрошенный в качестве обвиняемого вину Смирнов в инкриминируемом деянии признал полностью. Ему предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ, — сказал следователь.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря. Здание приюта обрушилось. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский заметил, что одной из вероятных причин пожара в кемеровском приюте является нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Он подчеркнул, что пока все версии являются предварительными. Окончательные выводы можно будет сделать только после завершения работы СК и надзорных органов.