Организатор блокады Крыма предрёк конец «оккупации» к 2034 году

https://static.news.ru/photo/b6381dcc-7dcb-11eb-bfc3-96000091f725_660.jpg Мустаф Джемилев Фото: Katarzyna Czerwińska/Global Look Press

Один из лидеров экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Мустафа Джемилев заявил, что Крым освободят от «оккупации» к 2034 году.

Таким образом он прокомментировал запрет до 2034 года на въезд в Россию, где его считают организатором продовольственной блокады Крыма. 77-летний Джемилев считает, что в силу возраста этот запрет не имеет для него значения.

К 2034 году меня давно уже не будет на этом свете — так же, как не будет и оккупации. В случае моей смерти они хотят не пропустить на похороны в Крым. В советское время это практиковалось, — цитирует его издание «Крым.Реалии».

Ранее Джемилев выразил надежду на то, что в международном саммите «Крымская платформа», намеченном на 23 августа в Киеве, примет участие президент США Джо Байден. Он добавил, что для возврата Крыма Украина хотела бы инициировать процесс, аналогичный Минским соглашениям. Однако Москва наотрез отказывается обсуждать данный вопрос.

Как писал NEWS.ru, Байден пообещал противостоять «агрессивным действиям» России вместе с Украиной и заявил, что США никогда не признают принадлежность Крыма к РФ. Российский сенатор в ответ на это заметил, что из-за слов американского лидера принадлежность полуострова не изменится.