Оренбуржец убил родителей, сбросил их в погреб и уехал в Москву Оренбуржца задержали за убийство родителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция задержал 31-летнего жителя Оренбурга, подозреваемого в убийстве родителей, сообщает пресс-служба УМВД региона. Молодой человек признался, что расправился с матерью и отцом. В полицию о пропаже семейной пары сообщила соседка. Тела мужчины и женщины со множественными ранами головы были найдены в заколоченном погребе. Туда же подозреваемый сбросил предметы интерьера испачканные кровью. После совершения преступления мужчина поспешил отправиться в Москву. По данным следствия, убийство произошло 29 июня. Мотив убийства — неприязненное отношение.

Во время осмотра частного дома без вести пропавших, сотрудниками полиции был обнаружен заколоченный погреб, в котором находились тела мужчины и женщины со множественными ранами головы. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Москве оренбургскими сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами из столицы по подозрению в совершении двойного убийства задержан 31-летний сын погибших, — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что убившего родителей 56-летнего мужчину в Москве приговорили к 16 годам лишения свободы. Приговор за двойное убийство на юго-западе столицы вынес городской суд.