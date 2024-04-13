Оренбуржец сыграл венгерский «Чардаш» на пианино в затопленном доме

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Житель Оренбурга сыграл на пианино в затопленном доме, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, видео снято в поселке Куйбышев. На опубликованных кадрах мужчина исполняет венгерский «Чардаш», находясь по колено в воде.

По данным канала, оренбуржец сыграл на пианино в собственном доме, подвал которого уже полностью затоплен. Во время съемки оператор переводит камеру на комнату, где видно, что из помещения не успели эвакуировать мебель. По последним данным, уровень воды в реке Урал достиг почти 12 метров.

Ранее сообщалось, что из затопленных территорий Оренбургской области эвакуировали 13 194 человека, для этого спасатели используют различные средства, начиная от лодок и заканчивая автозаками. В мэрии Оренбурга при этом сообщили, что в четырехэтажном доме на улице Потехина из-за наводнения разрушилась пристройка спуска в подвал. Подвальное помещение жилого дома в настоящий момент полностью затоплено. Никто из жильцов не пострадал. Вода тем временем подошла вплотную к многоэтажкам. По последним данным, в Оренбуржье затоплены 12 213 домов и 17 203 приусадебных участка.