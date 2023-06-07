Оренбуржец добился извинений от МВД за незаконное задержание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Оренбурга получил письмо с извинениями от МУ МВД «Оренбургское» за незаконные действия сотрудников на митинге 31 января 2021 года, когда его ударили под дых, задержали и сутки продержали в спецприемнике, сообщает «Команда против пыток». Извинения были принесены по решению Ленинского районного суда Оренбурга. Письмо житель города получил 2 июня, более чем через год после решения суда.

Кроме того, мужчина признан невиновным по статьям «Неповиновение полиции» и «Нарушение порядка организации или проведения митинга». МВД обязали выплатить оренбуржцу компенсацию в размере 5000 рублей.

В соответствии с приказом МВД РФ «О порядке принесения извинений гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции», приношу вам извинения за незаконные действия сотрудников МУ МВД России «Оренбургское», — гласит письмо.

Правозащитники будут добиваться, чтобы начальника МУ МВД «Оренбургское» Олега Чернявского привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что экс-росгвардейцы Аслан Дукаев и Бекхан Абдурашидов получили два года заключения условно каждый по делу о похищении человека. Их признали виновными в незаконном задержании владельца аптеки Алексея Кардашова в 2017 году, которого до сих пор не нашли. Из обвинения исключили статью о похищении, силовиков осудили за превышение должностных полномочий.