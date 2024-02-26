Оренбуржцев лишат родительских прав из-за обморожения стоп у дочери

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Семью девятилетней девочки, которая обморозила ноги при побеге из дома, намерены лишить родительских прав, сообщает «КП-Оренбург». Девочка покинула жилье без обуви и верхней одежды, когда отец вновь начал избивать мать. По 20-градусному морозу босиком она дошла до бабушки, но той не оказалось дома.

Вышедшая во двор соседка заметила девочку и вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у ребенка обморожение первой степени. Вскоре из местной больницы девочка отправится в один из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в городе Бузулуке.

Известно, что семья стояла на учете в органах профилактики. Родителей предупреждали, что у них могут отнять детей. Органы опеки подали иск о лишении родительских прав в Красногвардейский районный суд.

Ранее Тюльганский районный суд Оренбургской области лишил родительских прав супружескую пару, заставившую своих детей выпрыгнуть из окна второго этажа. Родители таким образом отреагировали на визит инспекторов комиссии по делам несовершеннолетних. Взрослые регулярно употребляют алкоголь прямо при детях, не дают им спать по ночам и содержат жилье в антисанитарных условиях. Кроме того, мать не выполняла назначения врача и не лечила дочь.