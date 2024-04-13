Оренбуржцев эвакуируют лодками и автозаком В Оренбургской области эвакуировали 13 194 человека из затопленных территорий

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Из затопленных территорий Оренбургской области эвакуировали 13 194 человека, для этого спасатели используют различные средства, начиная от лодок и заканчивая автозаками. Видеокадры с эвакуационными мероприятиями опубликовало РИА Новости.

Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13 194 человека, из них 1145 человек, в том числе 212 детей, размещено в 38 ПВР, — сообщили в региональном правительстве.

В мэрии Оренбурга сообщили, что в четырехэтажном доме на улице Потехина из-за наводнения разрушилась пристройка спуска в подвал. Подвальное помещение жилого дома в настоящий момент полностью затоплено. Никто из жильцов не пострадал.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь в Оренбурге произошло затопление жилого комплекса «Гранд парк» из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал, вода подошла вплотную к многоэтажкам в ЖК «Дубки» на улицах Уральской и Потехина. По последним данным, в Оренбуржье затоплены 12 213 домов и 17 203 приусадебных участка.

Утром 13 апреля глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса доложил, что уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом увеличился за сутки на 42 сантиметра. Он уточнил, что в течение последних четырех часов прироста уровня воды зафиксировано не было.