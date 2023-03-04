Оренбургский губернатор обратился в прокуратуру после жалоб мобилизованных

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после получения жалоб со стороны мобилизованных, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Ранее в Сети появился ролик, на котором люди в камуфляже, представившиеся оренбургскими мобилизованными, заявили, что военное руководство отправляет их в штурмовую группу без должной подготовки. Минобороны России не комментировало эту запись.

По ситуации, о которой рассказали бойцы и жены мобилизованных, которые выполняют задачи в зоне СВО, губернатор Денис Паслер обратился в военную прокуратуру, идет проверка, — говорится в сообщении правительства Оренбургской области.

В кабмине отметили, что вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин связался лично с командованием части, в которой проходили службу местные мобилизованные.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных, служащих в 1439-м полку, о том, что их отправили штурмовать укрепрайон в Авдеевке без поддержки. По словам главы региона, солдат переведут в другую воинскую часть. Минобороны России эту информацию не комментировало.