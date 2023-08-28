Опубликованы спутниковые снимки последствий обстрела курского аэродрома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал спутниковые снимки аэродрома в Курске, по которому ранее якобы ударили Вооруженные силы Украины. Отмечается, что на кадрах не видно каких-либо повреждений военной техники.

Ранее украинские средства массовой информации сообщили, что по российскому аэродрому было нанесено свыше десяти ударов. По их данным, беспилотникам удалось повредить несколько самолетов и систем противовоздушной обороны. На опубликованных снимках при этом ничего подобного нет.

Между тем Telegram-канал Baza сообщил об атаке ВСУ на аэродром в Курской области. По его информации, украинская армия применила картонные дроны-камикадзе SYPAQ, переданные Киеву Австралией для гуманитарных миссий. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

Ранее Министерство обороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по аэродрому в Киевской области. По данным ведомства, военный объект был атакован в ночь на 27 августа. Все заявленные цели были поражены, цель удара достигнута, уточнили в министерстве. Уточняется, что речь идет об аэродроме в районе населенного пункта Пинчуки.