Опубликованы кадры с последствиями взрыва в доме на Сахалине

Фото: limarenko_official/vk/com

В Сети появились кадры последствий взрыва газа в жилом дома в поселке Тымовское на Сахалине, унесшего жизни по меньшей мере девяти человек. В результате разрушился целый подъезд с первого по пятый этаж.

На видеокадрах показана работа спасателей на месте разрушения, также работают психологи и сотрудники кинологических служб.

Со слов губернатора региона Валерия Лимаренко, под завалами находятся еще как минимум два человека.

Сотрудники Следственного комитета России тоже прибыли к месту взрыва и устанавливают обстоятельства произошедшего.

ЧП в Тымовском районе произошло утром: взрывной волной был обрушен целый подъезд, обвалились квартиры с пятого по первый этажи. Очевидцы происшествия уточняли, что здание не газифицировано и причиной взрыва мог стать газовый баллон. В результате погибли девять человек, среди которых четверо детей.