В Сети появились кадры последствий взрыва газа в жилом дома в поселке Тымовское на Сахалине, унесшего жизни по меньшей мере девяти человек. В результате разрушился целый подъезд с первого по пятый этаж.
На видеокадрах показана работа спасателей на месте разрушения, также работают психологи и сотрудники кинологических служб.
Со слов губернатора региона Валерия Лимаренко, под завалами находятся еще как минимум два человека.
Сотрудники Следственного комитета России тоже прибыли к месту взрыва и устанавливают обстоятельства произошедшего.
ЧП в Тымовском районе произошло утром: взрывной волной был обрушен целый подъезд, обвалились квартиры с пятого по первый этажи. Очевидцы происшествия уточняли, что здание не газифицировано и причиной взрыва мог стать газовый баллон. В результате погибли девять человек, среди которых четверо детей.