Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета с вахтовиками СК показал кадры с места крушения вертолета в Магаданской области

Восточное межрегиональное следственное управление СК России опубликовало первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области. Как сообщалось ранее, на борту воздушного судна в момент происшествия находились три члена экипажа и 17 пассажиров. По предварительное информации, один человек погиб.

На опубликованных кадрах видно, что упавший вертолет имеет сильнейшие повреждения. По словам сотрудника следственного комитета, кабина пилота деформирована, а бортовой винт находится под днищем воздушного судна. Эксперты продолжают работать на месте происшествия для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что потерпевший крушение в Магаданской области вертолет Ми-8 перевозил вахтовиков с месторождения по добыче золота «Сопка Кварцевая», рабочие относятся к компании «Полиметалл». По данным канала, руководство предприятия несколько дней назад продало бизнес. Канал уточнил, что на 13-м километре маршрута пилоты связались с диспетчерами и сообщили об отказе двигателя.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. Его будут расследовать по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).