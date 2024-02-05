Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Карелии Сотрудники МЧС работали на месте крушения вертолета Ми-8 в полной темноте

Фото: 27.mchs. gov.ru/Global Look Press

Сотрудники МЧС России работают на месте крушения вертолета Ми-8 в Карелии, сообщает телеканал «Звезда». На кадрах, опубликованных с места событий, видно, как специалисты выполняют задачи практически в полной темноте. Место крушения подсвечивается лишь фарами судов на воздушной подушке. Отмечается, что сотрудникам МЧС удалось обнаружить обломки вертолета.

Вертолет перестал выходить на связь в момент пролета над Онежским озером, позднее стало известно о его падении. По данным «Звезды», в настоящее время на месте крушения работают водолазы. К поискам также была привлечена спецтехника, в частности применяется телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон», способный погружаться на глубину до 300 метров.

Как сообщалось ранее, упавший вертолет принадлежит управлению МЧС России по Вологодской области. На его борту находились трое членов экипажа, их судьба остается неизвестной. К поисковым работам, осложняющимся погодными условиями, привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники. Отмечается, что воздушным судном управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы они неоднократно привлекались к поиску и спасению людей.