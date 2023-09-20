Опубликованы первые кадры с места крушения Су-34 в Воронежской области

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Telegram-канал «112» опубликовал первые кадры с места падения самолета Су-34 в Воронежской области. Они были сняты с расстояния в несколько сотен метров. На них видно, как с места крушения поднимается густой белый дым, при этом сильного огня нет.

По данным «112», у истребителя отказала стойка шасси. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный самолет Су-34 потерпел крушение утром 20 сентября. По данным Министерства обороны РФ, экипаж самолета состоял из двух человек, они успешно катапультировались. Сейчас люди находятся на аэродроме базирования, угроз для их жизни и здоровья нет. Отмечается, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет и не нес боекомплект.

27 июля в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района разбился вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа». Он совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур. Изначально в МЧС заявили, что шестеро погибли, а остальные получили травмы. Позднее выяснилось, что в результате крушения четыре человека погибли, еще 10 получили ранения. Состояние троих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.