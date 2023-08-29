Опубликованы первые фотографии упавшего под Челябинском вертолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые фото с места падения вертолета Ми-8 в Челябинской области появились в Сети. На них запечатлен обгоревший борт, поваливший при падении близстоящие деревья. Также на фотографиях видно, что в результате ЧП произошло возгорание.

По данным Telegram-канала SHOT, вертолет потерпел крушение в 15:02 по местному времени. В результате авиакатастрофы погибли три человека, их тела обнаружены, говорится в публикации. По информации канала, причиной крушения борта мог стать отказ двигателя.

О крушении в Челябинской области ранее сообщил Telegram-канал «112». По его информации, инцидент произошел вблизи поселка Прудный в Сосновском районе.

Telegram-канал Baza уточнил, что вертолет принадлежал ФСБ. По его информации, судно проводило тренировочный полет. По данным канала, пилоты отрабатывали маневры «взлет-посадка».

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы добавило, что причиной крушения мог стать отказ техники. По информации агентства, проводился плановый полет.