Опубликованы первые кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани

Первые кадры с места ЧП с пятиэтажным домом в Астрахани опубликовал в Telegram губернатор региона Игорь Бабушкин. Информации о пострадавших пока нет. Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов.

Жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала, — написал Бабушкин.

По данным Telegram-канала Mash, 213 человек были заранее эвакуированы из частично обрушенного дома 1962 года постройки. До обрушения по дому прошла трещина, на которую ранее жители даловались в управляющую компанию. Известно, что обрушились второй и третий подъезды дома. Telegram-канал SHOT пишет, что в четвертом подъезде перед обвалом лопнула батарея, после чего подмыло фундамент пятиэтажке.