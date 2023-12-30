Опубликованы новые видео с последствиями удара ВСУ по Белгороду

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал два видео, на которых, как утверждается, запечатлены момент удара ВСУ по Белгороду, а также его последствия. Уличные камеры зафиксировали взрыв в городе, а очевидцы — поврежденные в результате обстрела здания.

Губернатор Вячеслав Гладков в 15:15 мск 30 декабря сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. По его словам, украинская армия нанесла удар по жилому сектору, в результате чего погибли двое детей.

В первых публикациях об атаке Telegram-канал Baza заявлял о погибшем взрослом мужчине и трех раненых. Тогда ресурс предположил, что один из снарядов ВСУ попал в каток. Кроме того, военкор Александр Коц уточнил в Telegram-канале, что прилеты снарядов зафиксированы в районе Соборной площади. Также, по его словам, удар украинской армии пришелся по кулинарии в центре Белгорода.

По последним данным МЧС России, жертвами ракетного удара по Белгороду стали 14 человек, в том числе двое детей. Число пострадавших выросло до 108, среди них — 15 детей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду. Она назвала обстрел российского города терактом.