МЧС опубликовало новые кадры эвакуации жителей района Старый город в Орске

Фото: МЧС России

Эвакуация жителей микрорайона Старый город в Орске не прекращается ни на минуту, сообщила пресс-служба МЧС России. Спасатели вывозят население на плавсредствах и спецтехнике. По данным властей, в 12 пунктах временного размещения уже находятся примерно 230 человек, из них 73 ребенка.

МЧС опубликовало ролик, на котором видно, как вода продолжает прибывать в старую часть Орска с преимущественно частным сектором. По последним данным, подтоплено около 600 домов на девяти улицах. В экстренной службе сообщили, что сейчас в спасательных работах занято свыше 530 специалистов, 125 единиц техники, 75 плавсредств и аэромобильная группировка.

Власти Орска продолжают устранять последствия прорыва дамбы в городе. Известно, что землю возят на 33 большегрузах и пяти фронтальных погрузчиках, привлечено 240 специалистов.

Ранее сообщалось, что на прорванной дамбе, расположенной в черте города, обнаружены два повреждения. Мэр города Василий Козупица потребовал оперативно начать эвакуацию населения, так как вода может прибывать стремительно. Тогда же специалисты начали работы по укреплению дамбы.

Власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Уже началось формирование списков людей, имеющих право на материальную помощь. Частично утратившие имущество первой необходимости смогут получить по 25 тысяч рублей, а за полностью утраченное — 50 тысяч. В случае тяжкого или средней тяжести вреда здоровью из-за ЧС гражданин имеет право рассчитывать на единовременное пособие в размере 400 тысяч рублей, в случае легкого вреда — 200 тысяч рублей на человека.