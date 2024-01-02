Опубликованы новые кадры ЧП с боеприпасом под Воронежем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось новое видео разрушений в поселке Петропавловка Воронежской области, где произошел аварийный сход боеприпаса с пролетавшего над регионом военного самолета, кадры публикует LIFE.ru. На них видна оставшаяся на земле внушительного размера воронка. У ряда домов разрушены крыши, фасады, а также выбиты стекла. В районе места ЧП разбросаны обломки корпуса боеприпаса. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что инцидент произошел из-за аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе. По его информации, в результате ЧП никто не пострадал, однако разрушения зафиксированы в семи домовладениях. Он уточнил, что жителей нескольких улиц Петропавловки перевезли в пункты временного размещения. Гусев также поручил правительству Воронежской области в ближайшее время решить вопросы с выплатами компенсаций и строительством нового жилья.

В Минобороны РФ в свою очередь подтвердили, что 2 января около 09:00 во время полета самолета ВКС над Петропавловкой произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В ведомстве добавили, что на месте происшествия работает специальная комиссия для оценки характера повреждений. Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.