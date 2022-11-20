Опубликованы новые кадры последствий пожара на газопроводе под Всеволожском

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Следственный комитет опубликовал видео с места пожара на газопроводе под Всеволожском Ленинградской области. На кадрах можно увидеть крупный песочный ров и искореженные трубы.

В «Газпроме» сообщили, что газоснабжение во Всеволожском районе планируют восстановить до конца дня. По данным компании, к настоящему моменту энергия начала поступать 16 котельным и 3803 абонентам. В ликвидации последствий ЧП задействованы 28 бригад.

Пожар на газопроводе под Всеволожском произошел 19 ноября. По данным МЧС, на участке объекта произошла разгерметизация, из-за чего началось возгорание.

В комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти сообщили, что из-за пожара было принято вынужденное решение об отключении газораспределительной станции «Восточная». Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что теплоэлектростанцию Всеволожска перевели с газа на мазут. Котельные также были переведены на резервный вид топлива.

По факту взрыва на газопроводе проводится доследственная проверка по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.