Власти Армении показали видео со взорвавшейся на Крымском мосту фурой

Фото: aksenovrk/vk.com

Крымский мост в Керчи

Комитет государственных доходов Армении опубликовал новые кадры передвижения фуры, взорвавшейся на Крымском мосту. На записи видно, как таможенники КПП в Армении проверяют накладные у водителя.

На кадрах можно увидеть рентгеновский монитор, на котором четко видны контуры паллет со строительной пленкой. В них, по данным ФСБ, и спрятали взрывчатку.

14 октября «Интерфакс» сообщил, что Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу пятерых фигурантов уголовного дела о террористическом акте на Крымском мосту. Отмечается, что подозреваемых арестовали до 8 декабря. В числе фигурантов указаны Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян.

Ранее стало известно, что Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело на основе публикаций о причастности гражданина страны к перевозке взрывчатых веществ, использованных во время теракта на Крымском мосту. СНБ начала делопроизводство по статьям «пособничество терроризму», «контрабанда взрывчатых веществ» и «подделка документов».

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.