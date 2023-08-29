Опубликованы новые кадры мощного пожара в Геленджике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появились новые кадры мощного пожара в Геленджике, передает Telegram-канал SHOT. Судя по опубликованным фотографиям и видео, огонь полностью охватил несколько близлежащих гор.

Все началось в районе Куприянова Щель, где загорелась сухая растительность. В настоящий момент пожар охватил 15 тысяч квадратных метров. Пожарные бригады и коммунальные службы из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе и Новороссийска привлечены к ликвидации огня. Люди из Кабардинки сообщают о запахе гари. Отблески пламени видны даже в соседнем Новороссийске.

Отмечается, что ночью невозможно использовать пожарный вертолет Ми-8. Спасатели МЧС и волонтеры тушат огонь вручную, сталкиваясь с большими проблемами из-за сильных порывов ветра до 30 м/с. На месте пожара работает оперативный штаб. Пока нет информации о жертвах или пострадавших.

Ранее стало известно, что вечером 29 августа в Геленджике начался пожар на горных склонах, очевидцы рассказали, что огонь бушует в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк». На опубликованном видео видно пламя в горах, огонь также отчетливо заметен на фоне стелы. Пожар подошел к «Сафари-парку» на расстояние менее одного километра. В реабилитационном центре содержатся животные из цирков, а также забранные у живодеров, среди обитателей не менее 15 тигров и белые медведи.