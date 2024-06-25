Опубликованы новые кадры боя с террористами в Дагестане «Тут Дагестан» показал новое видео перестрелки с террористами в Махачкале

Фото: AP/TASS

Telegram-канал «Тут Дагестан» опубликовал видео боя между сотрудниками полиции и террористами во время теракта в Махачкале. По данным авторов канала, камера зафиксировала начало атаки боевиков.

На кадрах можно увидеть, как машина террористов попадает в пробку и они вынуждены покинуть транспортное средство. Сразу после этого они открыли огонь по следовавшей за ними полицейской машине, в этот момент стоявшие в пробке автомобилисты поспешили отъехать в сторону от перестрелки.

Позже один из террористов, укрывавшийся за деревом, бросил под патрульную машину предмет, похожий на гранату, в результате взрыва транспортное средство загорелось. Полицейский, судя по видео, успел отбежать в сторону.

Ранее очевидица нападения рассказала, что изначально перестрелка террористов и сотрудников ДПС на улице Буйнакского в Махачкале не насторожила окружающих, люди думали, что кто-то празднует свадьбу. По ее словам, после окончания стрельбы люди собрались вокруг одного из раненых полицейских, который еще дышал, и пытались оказать ему помощь.

До этого было опубликовано фото погибших в перестрелке с террористами сотрудников дагестанской ДПС. На кадрах запечатлены два застреленных правоохранителя. Они попали под огонь боевиков в районе гостиницы «Коминтерн» на улице Буйнакского. Атака произошла после стрельбы террористов в синагоге.