Опубликованы кадры затопленных территорий в Приморье МЧС: жителей Приморья эвакуируют из-за последствий ливней

Фото: МЧС РФ

В Приморье продолжают ликвидировать последствия ливней, затронувших регион, сообщается на официальном сайте МЧС. Подтопления в том числе зафиксированы в поселковой местности. Спасательные службы эвакуируют пострадавших, среди эвакуированных женщина с грудным ребенком. Ведется откачка воды и строительство дамб.

В Уссурийском городском округе подтоплены придомовые территории в районе Семи ветров. Силами МЧС России совместно с коммунальными службами ведется откачка воды с придомовых территорий, производится укрепление дамбы для ограничения поступления воды, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае из-за ливней затопило 11 участков автодорог местного значения. Самые сильные дожди прошли в семи муниципальных образованиях, за сутки выпало от 50 до 96 миллиметров осадков. Вышли из берегов река Борисовка, ограничено движение между селами Корсаковка и Яконовка. По словам сотрудников местного МЧС, организована транспортная и лодочная переправа.

Тем временем в Забайкальском крае после прорыва дамбы в результате разлива реки Кручины подтопило 110 домов и 127 участков, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры. По данному факту проводят проверку.