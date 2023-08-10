Опубликованы кадры задержания украинского шпиона из Самарской области ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Самарской области, обвиняемого в госизмене

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Федеральная служба безопасности обнародовала кадры задержания жителя Самарской области, фотографировавшего военные эшелоны для украинских спецслужб. По данным ведомства, фигурант вел переписку с названными органами и выполнял для них задания. Соответствующую запись публикует РИА Новости.

На обнародованных кадрах россиянин выходит из здания на железнодорожной станции. После этого его задерживают несколько сотрудников ФСБ.

Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы. По данным следствия, россиянин передавал сделанные фотографии Украине с комментариями о месте производства техники и ее количестве.

Ранее Белгородский областной суд вынес приговор уроженцу Украины по обвинению в государственной измене. Мужчина получил 12,5 года тюремного заключения. По данным следствия, он собирал данные о передвижении военной техники и российских военнослужащих для иностранной разведки.

Полученную информацию обвиняемый передавал через электронную связь. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд принял во внимание это смягчающее обстоятельство, а также то, что украинец активно сотрудничал со следствием и является отцом малолетнего ребенка.