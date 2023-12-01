Опубликованы кадры задержания похитителей ребенка в Калужской области Следком опубликовал видео задержания похитителей 8-летней девочки в Козельске

Фото: t.me/susk40

Следственный комитет опубликовал кадры задержания похитителей восьмилетней девочки в Калужской области. По информации ведомства, подозреваемые затащили ребенка в машину, когда она вышла из школьного автобуса в городе Козельск. Они хотели потребовать выкуп, но ввиду широкой огласки бросили ребенка в деревне поблизости.

По версии следствия, 29 ноября 2023 года около 15 часов девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и направилась в сторону своего дома. В этот момент подозреваемые поместили ее в автомобиль и отвезли в свое домовладение в деревне Касьяново. На следующий день ввиду широкой огласки безвестного исчезновения девочки подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, где высадили из машины и оставили на улице, — говорится в сообщении.

Силовики задержали жительницу деревни Касьяновой, ее бывшего супруга, сына и ее нынешнего мужа. В рамках расследования был проведен обыск посещения, где удерживали ребенка. Сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что отец похищенной девочки не причастен к произошедшему. В момент происшествия он находился в ИВС и ждал этапирования в колонию. По информации Telegram-канала SHOT, мужчина очень сильно нервничал, когда узнал о случившемся и даже отказался от еды.