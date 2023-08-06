Опубликованы кадры задержания подозреваемого в избиении участника СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал РИА Новости опубликовал кадры задержания подозреваемого в избиении участника СВО в Забайкальском крае. На видео подозреваемого в камуфляжной одежде ведут по отделению полиции.

Инцидент с избиением участника СВО, потерявшего ногу в бою, произошел в населенном пункте Нерчинский завод. По предварительным данным, мужчину избивали двое молодых людей, еще шесть человек, включая двух девушек, подбадривали их. Кроме того, они оскорбляли другого ветерана, попытавшегося защитить своего товарища. Злоумышленники также разбили автомобиль участника СВО.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал привлечь избивших участника СВО жителей Забайкальского края к ответственности. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что наказание должны понести все участники избиения, в том числе и лица, оскорблявшие мужчину.

Позже появилась информация, что против подозреваемого в избиении инвалида было возбуждено уголовное дело. 27-летнему задержанному вменяли обвинения по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».