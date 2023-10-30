Опубликованы кадры задержания подозреваемого в госизмене россиянина Появилось видео задержания в Севастополе россиянина по подозрению в госизмене

Фото: ФСБ России

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности показал кадры задержания в Севастополе подозреваемого в государственной измене россиянина, который сотрудничал с представителями Вооруженных сил Украины. Его подозревают в передаче Киеву секретных сведений об инфраструктуре Крыма.

Сотрудники ФСБ ранее уточнили, что в марте 2023 года подозреваемый занимался работами по оборудованию оборонительных сооружений Крыма. Спецслужбы выяснили, что гражданин РФ собрал и передал ВСУ информацию об этих объектах с привязкой к географическим координатам.

Ранее в Тюменской области сотрудники ФСБ провели задержание россиянки по подозрению в государственной измене. По информации следствия, жительница Югры распространяла агитационные сообщения одной из проукраинских террористических организаций. Женщине уже предъявлено обвинение, она отправлена под стражу. Следственные действия продолжаются. Максимальное наказание, которое может грозить гражданке РФ, предусматривает до 20 лет лишения свободы.