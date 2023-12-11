Опубликованы кадры задержания агентов украинских спецслужб в Крыму

Фото: fsb

ФСБ России показала кадры задержания в Крыму 18 агентов сети украинских спецслужб. Злоумышленники планировали совершать теракты, диверсии, покушения на чиновников и военных.

Ранее стало известно, что российские спецслужбы выявили законспирированную сеть агентов спецслужб Украины, созданную под контролем кураторов Запада в Крыму. По данным ФСБ, злоумышленники планировали теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, спикера республиканского парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко и других лиц. Кроме того, они готовили подрывы на железной дороге, электроподстанциях и иных объектах.

Обнаружены 15 схронов, из которых изъяты 37 самодельных взрывных устройств и свыше 200 кг взрывчатки. Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, которые причастны к ряду уже совершенных на полуострове диверсий.

До этого в Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в подготовке серии терактов на территории Башкирии. В квартире у мужчины нашли «коктейли Молотова», самодельное взрывное устройство, а также ингредиенты для их изготовления. На допросе задержанный признался, что был завербован украинскими спецслужбами, а инструкции получал через мессенджер. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о теракте.