Опубликованы кадры «ювелирного поражения» огневого пункта ВСУ Военкор Котенок: российский FPV-дрон поразил огневую точку ВСУ с ювелирной точностью

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие поразили огневую точку Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, сообщил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его словам, на опубликованных кадрах видна ювелирная работа солдат.

Он отметил, что для ликвидации вражеского опорного пункта российские войска применили FPV-дрон. Украинские военные укрывались на последнем этаже многоэтажного кирпичного здания.

На записи, полученной с помощью другого беспилотника, дрон влетает точно в окно, после чего происходит взрыв. Над зданием поднялось облако серого дыма. В результате от опорной точки ВСУ остались лишь обломки.

Ранее Котенок сообщил о неудачной попытке Вооруженных сил Украины форсирования Днепра. По его словам, наступление ВСУ пресекли российские подразделения. Военкор добавил, что ВС РФ обнаружили и уничтожили противника в районе островов.

Кроме того, военкор опубликовал кадры боев из Клещеевки под Артемовском. На видео Вооруженные силы России ведут перестрелку с украинской армией.

Как сообщал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», к данному населенному пункту Киев перебросил значительные силы. Клещеевка тем не менее остается под контролем российской армии. Противник несет тяжелые потери как в военной технике, так и в живой силе, говорится в публикации.