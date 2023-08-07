Опубликованы кадры утопления украинского танка вместе с экипажем Опубликованы кадры утопления танка Т-72 ВСУ с экипажем в речке Мокрые Ялы

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео утопления украинского танка Т-72 вместе с экипажем. По информации канала, Вооруженные силы Украины пытались штурмовать населенный пункт Урожайное, однако бронетехника утонула в реке Мокрые Ялы.

Видео снято бойцами оперативно-боевым тактическим формированием ДНР «Каскад».

Ранее Telegram- канал опубликовал видео взрыва немецкого танка Leopard 2A4. Бронемашина была поражена FPV-дроном у Орехова. Беспилотник-камикадзе прилетел по цели под Малой Токмачкой, на северо-востоке от Работино. На снимке также видны сгоревшие ранее чешский и польский танки T-72EA и PT-91 Twardy, а также голландский БТР YPR-765.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения украинской военной техники российскими дронами-камикадзе «Ланцет». Кадры демонстрируют атаку БПЛА по немецкому танку Leopard, польскому танку PT-91 Twardy, а также советскому танку Т-72М1 и инженерной машине ИМР-2. Удары наносились по позициям ВСУ на Запорожском фронте.