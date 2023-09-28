Опубликованы кадры уничтоженных в Запорожье американских БТР

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтоженной российскими силами на Запорожском направлении западной военной техники, переданной Вооруженным силам Украины. На кадрах видны пять подбитых бронеавтомобилей MaxxPro американского производства и танк.

Также на кадрах можно увидеть огромные воронки в земле, образовавшиеся от прилетов снарядов.

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Ранее издание Forbes сообщило, что ВСУ используют импровизированные БМП на фоне нехватки тяжелой бронетехники. По данным издания, с начала специальной военной операции украинцы потеряли 700 БМП из 1,2 тысячи, стоявших на вооружении. Сейчас солдаты вынуждены использовать старые тягачи МТ-ЛБ образца 1970-х годов.

Утром 28 сентября в Сети появилось видео, на котором российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мост на Куземовском направлении в зоне СВО. На крупном плане видно заволакивающий место попадания ракеты белый дым.

До этого стало известно, что российские вертолеты и штурмовики нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Кроме этого, в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали украинскую самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки.