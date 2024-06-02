Опубликованы кадры уничтоженной техники ВСУ на Южно-Донецком направлении Военкор Дамбиев показал уничтожение бронетехники на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Бойцы 14-й бригады специального назначения ВС России ликвидировали военную технику противника на Южно-Донецком направлении, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев. Журналист также опубликовал видео, на котором запечатлен момент удара.

На записи, которая, вероятно, была сделана в темное время суток, можно увидеть взрыв на пересеченной местности. Потери противника Дамбиев не уточнил.

Под Часовым Яром Вооруженные силы РФ также уничтожили польскую самоходную гаубицу ВСУ AHS Krab производства Польши. Кадры полыхающей техники опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко. Опубликованное видео он сопроводил подписью: «Уничтожение САУ „Краб“ в районе Часова Яра. Красиво горит вражеская техника».

Тем временем артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали минометный расчет ВС Украины на Купянском направлении. Они уничтожили минометчиков ВСУ со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С». Теперь российская пехота имеет возможность продвинуться дальше.