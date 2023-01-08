Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

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Российские военные уничтожили несколько единиц украинской техники недалеко от населенного пункта Красный Лиман. Огонь велся из артиллерийских установок. Кадры опубликовало РИА Новости.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как российский дрон «Ланцет» уничтожает украинскую радиолокационную станцию. Атака была совершена на РЛС 36д6-м1, которая способна обнаруживать и вести воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» в ходе военной операции на Украине. На видео запечатлена ликвидация украинских беспилотников.

Ведомство также показало кадры ударов по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка». Кроме того, удар был нанесен по украинским артиллерийским установкам. В министерстве добавили, что не так давно расчеты орудия группировки «Отважные» пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные россияне. Они, сказали, что выполняют свои боевые задачи успешно.