Опубликованы кадры уничтожения танка Abrams в районе Очеретино ВС РФ уничтожили американский танк Abrams в районе села Очеретино

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения американского танка Abrams в районе села Очеретино на территории ДНР. По его данным, машина была разбита при помощи российского боевого беспилотного летательного аппарата «Ланцет-2 ОА».

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин сообщил, что украинские войска, которые пытались удержать населенный пункт Очеретино на территории Донецкой Народной Республики, были вынуждены привлечь дополнительные силы и резервные подразделения для стабилизации ситуации. Волошин признал, что российские военные достигли определенного тактического успеха в этом районе.

Также киевский журналист и экс-советник министра обороны Юрий Бутусов заявил, что неудачи украинской армии, которые в конечном итоге превращались в стратегические провалы, являются следствием решений руководства страны, в том числе и президента Владимира Зеленского. По его словам, стараниями именно украинских чиновников российские войска добились успехов, заняв в короткие сроки сразу несколько населенных пунктов.