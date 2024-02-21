Опубликованы кадры уничтожения пехоты и техники ВСУ у Авдеевки «РВ» опубликовала видео, как военные РФ уничтожают технику ВСУ у Авдеевки

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения пехоты и техники Вооруженных сил Украины у Авдеевки. По его данным, продолжаются активные бои за населенные пункты Первомайское и Невельское.

Отмечается, что российские военные активно выявляют и уничтожают технику и личный состав ВСУ, а затем берут штурмом опорные пункты. На одном из видео снаряд попадает в бок бронемашины, после чего она начинает интенсивно дымиться.

Ранее корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt заявил, что ситуация для Украины по всей линии фронта «очень опасная». По его словам, российские силы усилили давление по всей линии боевого соприкосновения. ВСУ при этом на фоне нехватки боеприпасов и военнослужащих приходится уходить в оборону все глубже.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ оказались в растерянности после сдачи Авдеевки и не в состоянии противостоять продвижению российской армии. По его словам, украинская сторона не может предугадать действия ВС РФ, и ситуация для нее ухудшается ежедневно. Он отметил, что ситуация для украинской армии ухудшается ежедневно, в частности в ВСУ наблюдается нехватка снарядов и кадровых специалистов в личном составе.