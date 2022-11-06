Опубликовано видео уничтожения оружейного склада ВСУ из МТ-12 «Рапира»

Фото: Министерство обороны РФ

В Сети появилось видео уничтожения артиллеристами 1-й Славянской бригады склада украинского оружия, а также работы по позициям ВСУ на Авдеевском направлении. Удары осуществлялись посредством взаимодействия БПЛА и противотанкового орудия МТ-12 «Рапира». Видеокадры опубликовало РИА Новости.

На южной окраине Авдеевки оператор обнаружил машину с бойцами противника, которая перемещалась между позициями и припарковалась возле одного из строений. Оператор передал координаты на батарею 100 мм орудий МТ-12 «Рапира». После первого пристрелочного выстрела, который прошел правее цели и не поразил здание, координаты были скорректированы и следующий залп поразил объект. В результате произошел взрыв с последующим задымлением, которое продемонстрировано на видео.

Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» подбил украинский корабль в акватории Днепра. Опубликовано видео с моментом атаки. На записи можно заметить, как модернизированный беспилотник попадает в катер ВМС Украины. После удара судно задымилось. Съемка велась с разведывательного БПЛА.