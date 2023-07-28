Опубликовано видео уничтожения окопов ВСУ российскими FPV-дронами

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Судоплатов» опубликовал видео уничтожения украинских окопов российскими FPV-дронами. На кадрах видно, как пилоты БПЛА обнаруживают спрятанные блиндажи ВСУ. После этого одним точным ударом окопы противника оказываются полностью уничтожены.

На видео раздается мощный взрыв, а над пунктами ВСУ заметен черный дым.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей истребителей Су-25 ВКС РФ в ходе проведения спецоперации. На них видно, как пилоты открывают огонь по позиции врага. По словам одного из летчиков, сперва истребители идут парами на предельно малой высоте. Когда Су-25 достигают определенной дистанции до цели, они поднимаются и выпускают по ней неуправляемые ракеты.

Российское ведомство также показало видеозапись уничтожения украинской техники и живой силы ВСУ на Артемовском направлении. В столкновение с противником вступили артиллеристы ВДВ Вооруженных сил РФ. Как сообщили в министерстве, в результате на поле боя остались десятки единиц уничтоженных вражеских машин.