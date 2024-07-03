Опубликованы кадры уничтожения морских дронов ВСУ у российского города МО РФ показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Новороссийска

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили два безэкипажных катера (БЭК) украинских войск в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале. Отмечается, что морские дроны противника следовали в направлении Новороссийска.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что стрельба по украинским БЭК велась в ночное время суток. Отмечается, что дроны ВСУ были уничтожены дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что операторам FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» удалось обнаружить и уничтожить замаскированные позиции ВСУ и живую силу противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Бойцы ВС РФ также ударили с помощью дронов по укрепленным позициям и замаскированным блиндажам ВСУ севернее села Работино.

До этого стало известно, что на Авдеевском направлении российские артиллеристы подбили очередной американский танк Abrams ВСУ. Вражескую машину поразил высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь», выпущенный из самоходной артиллерийской установки «Мста-С».