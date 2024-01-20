Опубликованы кадры поражения штурмовиков ВСУ у Спорного Zvezdanews: артиллерия ВС РФ уничтожила позиции штурмовиков ВСУ у Спорного

Фото: МО РФ

Telegram-канал Zvezdanews опубликовал видео точных ударов российских артиллеристов по расположениям штурмовиков Вооруженных сил Украины в районе Спорного. Отмечается, что под удар попали военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады противника.

На записи, снятой камерой беспилотника, можно увидеть, что ВСУ окопались в лесополосе. По этим позициям и был нанесен удар.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео ударов боевой авиации ВКС России по позициям ВСУ на Купянском направлении. Как уточняет журналист, они были нанесены фугасными авиабомбами и все попали «в яблочко».

Также сообщалось, что мобилизованный российский боец штурмового подразделения с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ, еще одного взял в плен. Третьему удалось сбежать. Российский солдат вошел в дом для проверки. В нем было темно, и боец не заметил солдат противника, пока те не напали на него со спины.

До этого сообщалось, что российская группировка войск «Запад» отразила четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Основная нагрузка легла на мотострелковые соединения группировки, которые действовали совместно с артиллерией и армейской авиацией. Потери противника составили «до 30 человек живой силы и три пикапа».