Опубликованы кадры удара «в яблочко» ВКС РФ по позициям ВСУ под Купянском Военкор Коц опубликовал кадры ударов ВКС РФ ФАБ по позициям ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео ударов авиации ВКС России по позициям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Как уточняет журналист, все фугасные авиабомбы попали «в яблочко».

Боевая авиация наносит удары ФАБами по позициям противника на Купянском направлении в интересах 1-й танковой армии. В яблочко, — пишет военкор.

Ранее российская группировка войск «Запад» отразила четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Основная нагрузка легла на мотострелковые соединения группировки, которые действовали совместно с артиллерией и армейской авиацией. Потери противника составили «до 30 человек живой силы и три пикапа», заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Ранее стало известно, что штурмовые группы десантников из Ярославля овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска. В Минобороны России рассказали, что опорник был обнаружен при помощи БПЛА. После получения координат цели военные нанесли артиллерийский удар и применили FPV-дроны. Затем гвардейцы крылатой пехоты совершили скрытную и незаметную атаку на опорный пункт, подойдя с разных направлений.