Опубликованы кадры удара дрона ВСУ по российскому танкеру Sig Репортер Руденко опубликовал видео удара надводного дрона-камикадзе ВСУ по танкеру Sig

Фото: МО Украины

Репортер Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры удара надводного дрона-камикадзе по российскому гражданскому танкеру Sig в Керченском проливе. На борту танкера, получившего повреждения в Керченском проливе в результате атаки украинской стороны, находятся 11 человек. Минобороны России данную информацию не комментировало информацию.

На кадрах видно, как дрон быстро приближается к судну и врезается в него.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва погибших нет. Рогов также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал фотографии поврежденного танкера. На них видно залитое водой машинное отделение. Также выбиты стекла на капитанском мостике и повреждена часть обшивки корабля.