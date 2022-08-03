Опубликованы кадры тушения склада Ozon пожарными вертолетами

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Пожар на складе Ozon в городском округе Истра

Пожарные вертолеты приступили к тушению склада Ozon в Подмосковье, пишет Shot. В Telegram-канале появилось видео, на котором показано, как спасатели сбрасывают воду на пламя, в то время как в воздух поднимаются густые клубы дыма черного и серого оттенков. Ранее в МЧС сообщили, что к месту пожара вылетели два вертолета Ка-32.

Пожарные вертолеты приступили к тушению склада Ozon, — сказано в сообщении.

В качестве основных причин возгорания рассматривается неисправность электрооборудования или поджог.

Площадь пожара на данный момент составляет 35 тысяч квадратных метров, в результате возгорания также обрушилась крыша склада. К тушению привлечено более 80 человек и 25 единиц техники.

Также стало известно, об одном погибшем. Как уточнили NEWS.ru в пресс-службе МЧС по Подмосковью, более тысячи человек эвакуированы, большая часть выбралась своими силами до прибытия спасателей.

Ранее на востоке Москвы возник пожар в разноуровневом выселенном здании площадью в шесть тысяч квадратных метров. Огонь расползся на 800 квадратов. При этом под воздействием огня одноэтажная часть строения полностью обрушилась. Инцидент произошел в доме № 6 по 1-му Иртышскому проезду, о пострадавших не сообщалось.