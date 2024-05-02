Опубликованы кадры тушения мощного пожара в Новосибирске В Новосибирске локализовали крупный пожар на складе автозапчастей

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Новосибирске локализовали пожар, который возник на складе автозапчастей, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Также были опубликованы кадры с места происшествия.

По предварительной информации, огонь охватил 3 200 квадратных метров. Всего в тушении пожара задействованы порядка 90 специалистов и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

В частном пансионате для пенсионеров под Санкт-Петербургом ранее произошел пожар. Пламя охватило здание в ночь на 20 апреля. Ликвидацией пожара занимались 34 спасателя и семь единиц техники. Площадь возгорания составила 153 квадратных метра. Всего из горящего пансионата спасатели эвакуировали 15 человек, включая пенсионеров и сотрудников. 13 человек попали в стационар Токсовской межрайонной больницы.

Также сообщалось о пожаре, который перешел на лесной массив в Забайкальском крае. Изначально пламя охватило 30 дачных домов. К 13:16 мск 1 мая стало известно, что распространения огня на спортивный лагерь и дачный кооператив не допустили.