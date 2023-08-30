Площадь пожаров в Геленджике увеличилась до 118 гектаров SHOT: площадь лесных пожаров в Геленджике увеличилась до 118 гектаров

Фото: МЧС РФ

Площадь пожаров в Геленджике увеличилась до 118 гектаров, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что огнем окружены несколько отелей, возгорание наблюдается также в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парка».

Сотрудники зоопарка говорят, что животным пока есть чем дышать и эвакуация на данный момент не требуется, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в тушении пожаров задействованы свыше 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. Также на место вылетел самолёт-амфибия Бе-200. Ситуация осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно пересеченным рельефом местности.

Пожар на горных склонах в Геленджике начался 29 августа. Огонь бушует в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк». Здесь содержатся животные из цирков, а также отобранные у живодеров, среди обитателей — не менее 15 тигров и белые медведи.

Лесные пожары бушуют и в Ростовской области. В Красноармейском сельском поселении ввели режим ЧС. Он начал действовать 21 августа с 20:00. Площадь возгорания составила 192 гектара. Пожар начался в соседнем дубовом массиве, а затем распространился в сторону населенного пункта Русский.