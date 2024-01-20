Опубликованы кадры спасения ребенка из придавленного лесовозом авто в Коми

Фото: 11.mchs.gov.ru

Пресс-служба МЧС Республики Коми опубликовала видео спасения ребенка из придавленной лесовозом легковушки под Сыктывкаром. На кадрах видно, как малыша вытаскивают из зажатой грузовиком машины под аплодисменты и радостные возгласы спасатели. До этого из того же авто были вызволены двое взрослых.

Как уточнили в МЧС, ДТП на трассе Чебоксары — Сыктывкар в районе населенного пункта Еляты произошло с участием груженного лесовоза и трех легковых автомобилей. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе ребенок. Двое взрослых и малыш госпитализированы. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе в Коми в результате ДТП легковой автомобиль оказался под прицепом лесовоза. В легковушке находилось трое человек, один из них ребенок. Их достали поочередно и передали медикам.

Накануне на трассе М-7 «Волга» в Татарстане произошла массовая авария с участием 27 автомобилей. Участниками ДТП стали 14 грузовиков и 13 легковушек. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, в результате чего дорожное полотно покрылось слоем льда.