Опубликованы кадры спасения отрезанного от суши табуна лошадей под Тюменью

Фото: t.me/mchs_official*

Сотрудники МЧС спасли табун лошадей, который оказался отрезанным от суши из-за наводнений в Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Животные паслись на поле, однако вода прибыла слишком быстро. За помощью обратился житель близлежащей деревни.

В Тюменской области сотрудники МЧС России спасли табун лошадей. За помощью обратился житель деревни Спирина. Лошади с жеребятами паслись на поле. Вода стала прибывать, и животные оказались отрезанными от суши, — говорится в сообщении.

Сотрудники перевезли жеребят в лодках на берег. Для этого их укладывали в плавательное средство и привязывали им копыта. Взрослым лошадям удалось преодолеть расстояние до суши вброд.

Несколькими днями ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг отметки 1214 сантиметров, ситуация остается напряженной. Губернатор региона Александр Моор уточнил, что 28 апреля регион накрыли дожди, из-за чего вода продолжала прибывать. Над ликвидацией последствий работают дорожные службы и спасатели МЧС, добавил он.

27 апреля в селе Абатское Тюменской области объявили экстренную эвакуацию из-за паводка. Глава Абатского района Игорь Васильев оповестил жителей о рисках затопления улиц водой из реки Ишим.