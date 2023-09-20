Опубликованы кадры со спасателями, пострадавшими в Балашихе

Фото: NEWS.ru

В сети появились кадры со спасателями, которые пострадали на месте взрыва дома в Балашихе. Ранее отмечалось, что одна из стен здания обвалилась во время проведения спасательных работ. Под завалами оказались трое спасателей.

Взрыв в многоэтажном доме на улице Октябрьская прогремел утром 20 сентября. Обрушились третий и четвертый этажи. По данным «112», жильцы первого и второго этажей смогли эвакуироваться самостоятельно. По предварительной информации, эпицентр взрыва находился на третьем этаже.

Информация о взрыве ранее подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, полностью обрушились три этажа. Повреждения получили по меньшей мере 10 квартир, фиксируется сильное задымление.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

Позже Telegram-канал «112» сообщил, что в многоэтажке произошло повторное обрушение. На месте происшествия работали спасатели, которые теперь оказались под завалами.