Опубликованы кадры смертельного ДТП с такси на дамбе в Петербурге Пассажирка такси погибла в ДТП с грузовиком на дамбе в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Смертельное ДТП с участием автомобиля такси и большегруза произошло на дамбе в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале. Днем 1 июля 56-летний водитель автомобиля такси Skoda Rapid не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего его авто выкинуло на полосу встречного движения, где машина столкнулась с грузовиком Isuzu. В аварии скончалась 65-летняя пассажирка такси.

Водителей госпитализировали в больницу, они находятся в тяжелом состоянии. По данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке в настоящее время затруднено, на месте работают экстренные службы.

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